Подросток погиб под упавшей крышей заброшенного здания

В Михайловском районе возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

ЧП случилось в воскресенье, 2 октября, в селе Некруглово. На улице Дорожной обрушилась крыша нежилого здания. Травмы получили двое подростков 6 и 15 лет. Последний от полученных травм скончался.

Уголовное дело следователи возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По предварительным данным, пострадавшие разбивали стены заброшенного здания, в этот момент на них рухнула крыша.