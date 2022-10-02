Воскресенье, 2 октября, 2022
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Подросток погиб под упавшей крышей заброшенного здания

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В Михайловском районе возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

ЧП случилось в воскресенье, 2 октября, в селе Некруглово. На улице Дорожной обрушилась крыша нежилого здания. Травмы получили двое подростков 6 и 15 лет. Последний от полученных травм скончался.

Уголовное дело следователи возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По предварительным данным, пострадавшие разбивали стены заброшенного здания, в этот момент на них рухнула крыша.

— На месте происшествия работают следователи СК. Проведён осмотр, проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.

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