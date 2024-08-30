Подросток-мотоциклист и пассажир госпитализированы после аварии в Касимове

Два человека пострадали в результате ДТП в Касимове, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

29 августа около 20:40 в Касимове произошла авария с участием подростка, управлявшего мотоциклом. На улице Володарского 16-летний водитель мотоцикла «Мотолэнд» столкнулся с автомобилем «Ниссан», которым управлял 34-летний местный житель.

В результате аварии подросток и 17-летний пассажир получили травмы. Пострадавшие оставлены в больницу.

В настоящее время проводится проверка по факту ДТП, сотрудники Госавтоинспекции работают над установлением обстоятельств происшествия.