Пятница, 30 августа, 2024

Подросток-мотоциклист и пассажир госпитализированы после аварии в Касимове

Автор: Алексей Самохин

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Два человека пострадали в результате ДТП в Касимове, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

29 августа около 20:40 в Касимове произошла авария с участием подростка, управлявшего мотоциклом. На улице Володарского 16-летний водитель мотоцикла «Мотолэнд» столкнулся с автомобилем «Ниссан», которым управлял 34-летний местный житель.

В результате аварии подросток и 17-летний пассажир получили травмы. Пострадавшие оставлены в больницу.

В настоящее время проводится проверка по факту ДТП, сотрудники Госавтоинспекции работают над установлением обстоятельств происшествия.

Подросток-мотоциклист и пассажир госпитализированы после аварии в Касимове

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