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Воскресенье, 23 апреля, 2023

Подростки, забившие смоленского школьника, продолжают терроризировать район

Жители Михновки пожаловались на подростков, которые продолжают терроризировать район после истории с избиением мальчика, пишет Readovka67.

Ранее сообщалось, что эти же ребята избили учащегося школы № 26 города в Смоленске. Ребенок скончался, а СК начал проверку.

«Вся Михновка устала от этой банды, призываем власть принять меры!» – призывают горожане.

По словам очевидцев, подростки чувствуют себя весьма вольготно и продолжают свой беспредел.

«Угрожает, оскорбляет жителей Михновки! А также влияет на ход уголовного дела. Потакают этому беспределу его родители», – охарактеризовали смоляне одного из участников банды.

Подростки параллельно пытаются распускать слухи о том, что они не виноваты. По их словам, мальчик в день смерти был под наркотиками. Однако экспертиза свидетельствует об обратном.

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