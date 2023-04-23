Жители Михновки пожаловались на подростков, которые продолжают терроризировать район после истории с избиением мальчика, пишет Readovka67.
Ранее сообщалось, что эти же ребята избили учащегося школы № 26 города в Смоленске. Ребенок скончался, а СК начал проверку.
«Вся Михновка устала от этой банды, призываем власть принять меры!» – призывают горожане.
По словам очевидцев, подростки чувствуют себя весьма вольготно и продолжают свой беспредел.
«Угрожает, оскорбляет жителей Михновки! А также влияет на ход уголовного дела. Потакают этому беспределу его родители», – охарактеризовали смоляне одного из участников банды.
Подростки параллельно пытаются распускать слухи о том, что они не виноваты. По их словам, мальчик в день смерти был под наркотиками. Однако экспертиза свидетельствует об обратном.
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