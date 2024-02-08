Подростки избили одноклассника в Московской области

В Московской области подростки избили 16-летнего одноклассника, сообщает телеграм-канал прокуратуры региона.
ЧП случилось в городе Королёве днём 5 февраля. В лесопосадке у образовательного учреждения двое несовершеннолетних избили одноклассника. По словам парня, за происходящим наблюдала группа сверстников.
Пострадавший госпитализирован, медики диагностировали у школьника ушибы лица и сотрясение головного мозга. Пациенту оказывается медицинская помощь.
Родители подростка написала заявление в полицию.
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