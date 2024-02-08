Четверг, 8 февраля, 2024

Подростки избили одноклассника в Московской области

ЧП случилось в городе Королёве днём 5 февраля. В лесопосадке у образовательного учреждения двое несовершеннолетних избили одноклассника.

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Подростки избили одноклассника в Московской области

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На путепроводе в Приокском легковушка врезалась в грузовик
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В Московской области подростки избили 16-летнего одноклассника, сообщает телеграм-канал прокуратуры региона.

ЧП случилось в городе Королёве днём 5 февраля. В лесопосадке у образовательного учреждения двое несовершеннолетних избили одноклассника. По словам парня, за происходящим наблюдала группа сверстников.

Пострадавший госпитализирован, медики диагностировали у школьника ушибы лица и сотрясение головного мозга. Пациенту оказывается медицинская помощь.

— Проведение проверки поручено прокуратуре города Королева, по ее результатам будет дана всесторонняя оценка деятельности органов системы профилактики и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования, — сообщает прокуратура Московской области.

Родители подростка написала заявление в полицию.

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