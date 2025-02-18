Пророссийское подполье в Запорожской области нанесло удар по логистике Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив релейный шкаф в Гуляйпольском районе. Это привело к суточному сбою в работе железной дороги, которую украинская армия использовала для переброски боеприпасов и личного состава. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, партизаны подожгли шкаф, отвечающий за работу одного из железнодорожных перегонов. Это нарушило движение поездов, вынудив ВСУ искать обходные пути для транспортировки грузов. В результате сбоя украинские военные столкнулись с задержками в доставке боеприпасов и ротации личного состава.

Лебедев также рассказал, что после обесточивания железной дороги по одному из остановившихся поездов с военными был нанесен удар беспилотниками. Это еще больше осложнило ситуацию для ВСУ. «На перевалочных пунктах все выгружалось и транспортировалось на линию боевого соприкосновения. После диверсии логистика была нарушена, что сказалось на настроении военных: ни ротации, ни вывоза раненых, некоторые из которых уже не дождались эвакуации», — отметил он.

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Это не первая успешная операция пророссийского подполья. В декабре участники сопротивления оставили без электроэнергии военные производства в Киевской области, а в ноябре провели диверсию на электроподстанции в Черниговской области. Тогда, по словам Лебедева, украинский зенитный ракетный комплекс остался без питания за два часа до удара по военным объектам.