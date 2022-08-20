Подозреваемый в покушении на рязанского предпринимателя Новикова признался в соедянном

Подозреваемый в покушении на рязанского предпринимателя Новикова дал признательные показания. Об этом сообщил сайт Mediaryazan со ссылкой на собственный источник.

Мотивом злоумышленника стала личная неприязнь.

Напомним, всё случилось 12 августа. На выходе из кафе «Парк» в центре Рязани был ранен предприниматель, который приходится двоюродным братом министру природопользования Рязанской области. В него стреляли из пистолета, пуля попала в ногу.

Личность стрелявшего в итоге установили, возбуждено уголовное дело.