Подорвавшему железную дорогу под Рязанью диверсанту предъявили новое обвинение

Обвиняемому в подрыве железной дороги под Рязанью Руслану Сидики (включён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), которому украинские спецслужбы обещали 15 тысяч долларов за совершённую диверсию, предъявили новое обвинение. Ему вменяют прохождение обучения террористической деятельности, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обвинение предъявлено по статье 205.3 УК РФ. Сидики уже допросили, чуть позже он даст показания.

До этого диверсанту были предъявлены обвинения в совершении теракта, покушении на другой и подготовке к третьему — все в составе группы лиц. Помимо этого, он обвиняется по трём эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств.

Напомним, 11 ноября 2023 года, по данным следствия, злоумышленник подорвал грузовой состав на железной дороге. Инцидент произошел в Рязани на перегоне Рыбное — Блок пост. В результате подрыва с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Пострадал помощник машиниста. Он получил незначительные травмы, для оказания помощи ему вызывали бригаду медиков. Сидики признался, что за подрыв железной дороги должен был получить от украинских спецслужб 15 тысяч долларов.