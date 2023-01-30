Подать документы для поступления в вуз в России стало проще

Правительство расширило возможности онлайн-сервиса «Поступи в вуз онлайн», который пользуется популярностью у вузов и абитуриентов. Об этом пишет «Российская газета».

Выпускникам школ теперь не придётся заполнять часть сведений вручную – при необходимости они будут подгружаться автоматически за счёт интеграции информационных систем.

Например, к сервису подключены новые государственные информационные системы, включая цифровую платформу «Физическая культура и спорт», государственный информационный ресурс о детях с выдающимися способностями, информационная система в сфере развития добровольчества. Особые успехи в этих сферах дают дополнительные баллы к ЕГЭ.

Ранее эту информацию нужно было вписывать отдельно. Отныне она «подтянется» в профиль абитуриента автоматически.

Сведения о поступлении также будут доступны в личном кабинете абитуриента на портале госуслуг после решения приёмной комиссии, – отмечается на правительственном сайте. Таким образом, выпускники, подающие заявления сразу в несколько вузов, смогут отслеживать ситуацию и оперативно принимать решения.