Суббота, 31 декабря, 2022
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Под Волгоградом на поселок рухнули несколько НЛО

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Глава Жирновского района Александр Шевченко сообщил, что 31 декабря с неба под Волгоградом упали рухнули несколько НЛО, написал портал V1.RU.

По его словам, речь идет о рабочем поселке Линево. От обломков пострадали два жилых дома.

«Упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре», – уточнил Шевченко.

Чиновник подчеркнул, что в результате случившегося не пострадали местные жители.

Сотрудники МЧС тушили пожар на месте происшествия.

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