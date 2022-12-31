Под Волгоградом на поселок рухнули несколько НЛО

Глава Жирновского района Александр Шевченко сообщил, что 31 декабря с неба под Волгоградом упали рухнули несколько НЛО, написал портал V1.RU.
По его словам, речь идет о рабочем поселке Линево. От обломков пострадали два жилых дома.
«Упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре», – уточнил Шевченко.
Чиновник подчеркнул, что в результате случившегося не пострадали местные жители.
Сотрудники МЧС тушили пожар на месте происшествия.
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