Под Рязанью ВАЗ опрокинулся в кювет

Под Рязанью водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Подробности ДТП обнародовали в пресс-службе Управления МВД России по региону.

Всё случилось на десятом километре трассы «Золотое кольцо» 19 мая приблизительно в 11.00. Житель Рязанского района, по предварительной информации, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП мужчина получил травмы, ему потребовалось помощь медиков.

По факту произошедшего проводится проверка, обстоятельства аварии уточняются.