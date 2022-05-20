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Пятница, 20 мая, 2022

Под Рязанью ВАЗ опрокинулся в кювет

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7info7

Под Рязанью ВАЗ опрокинулся в кювет

Под Рязанью водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Подробности ДТП обнародовали в пресс-службе Управления МВД России по региону.

Всё случилось на десятом километре трассы «Золотое кольцо» 19 мая приблизительно в 11.00. Житель Рязанского района, по предварительной информации, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП мужчина получил травмы, ему потребовалось помощь медиков.

По факту произошедшего проводится проверка, обстоятельства аварии уточняются.

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