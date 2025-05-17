Под Рязанью стартовали соревнования по каникроссу «Русский экстрим-кросс»

В субботу, 17 мая на территории Заборьевского сельского поселения, недалеко от деревни Полково, стартовали соревнования по каникроссу — бегу по пересечённой местности, в котором собака тянет за собой бегуна. Мероприятие проходит под названием «Русский экстрим-кросс», пишет сайт ИД «Пресса».

«Мы впервые организуем такие соревнования. Начали с Рязанской области, а затем планируем проводить подобные забеги и в других регионах», — рассказала одна из организаторов, Ольга Радина. — В первый день на старт выйдут более 60 участников — а значит, и столько же их четвероногих друзей! Им предстоит преодолеть множество различных препятствий».

По словам организаторов, в каждом забеге определяются три призёра среди мужчин и женщин. Победители получат награды, но без памятных подарков от спонсоров не уйдёт никто. Главная цель мероприятия — популяризация здорового образа жизни и активного отдыха с питомцами.

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«Принять участие может любой желающий — нет никаких требований ни к уровню подготовки участника, ни к породе собаки», — добавила Радина.

Организаторы действительно подготовили немало испытаний: огромные кучи песка, сухие рвы и водные ямы, груды сена, подземный лабиринт, лесные тропы и даже водоём. Всё это — лишь часть маршрута, который предстоит преодолеть спортсменам и их собакам.

Соревнования открыли самые юные участники. В детско-подростковом забеге «Юный драйв» (2200 метров) приняли участие дети от 6 до 13 лет. Для взрослых были подготовлены две дистанции: «Экстремальный вызов» (2200 метров) и «Живи на пределе» (4000 метров).

«Я в восторге!» — поделилась впечатлениями москвичка Кристина Курбанова, хозяйка сибирского хаски по кличке Маффин, финишировавшая в забеге «Экстремальный вызов».

Соревнования завершатся 18 мая.

Фото: ryazpressa.ru