Под Рязанью обнаружили нарколабораторию по изготовлению амфетамина

В Захаровском районе полицейские пресекли деятельность подпольной химлаборатории по изготовлению амфетамина. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Рязанской области.

В поле зрения правоохранителей попал 23-летний житель Люберецкого района Московской области. Молодой человек, по сведениям оперативников, обладал навыками синтеза амфетамина. В селе Больное Коровина, в доме своего знакомого, он решил организовать нарколабораторию. Туда он привёз необходимые химикаты и оборудование. .

Оперативники УНК УМВД разработали и при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения «Гром» осуществили специальную операцию по задержанию злоумышленника, исключающую возможность скрыться и уничтожить улики. В ходе обследования подпольной лаборатории обнаружена посуда, необходимая для получения амфетамина, ёмкости с жидкостью, содержащей психотропное вещество, 3,3 кг готового наркотика. Суммарно из незаконного оборота было изъято 7,7 кг амфетамина.

Злоумышленник планировал вывезти наркотическое вещество в Московскую область, чтобы распространять его там через нелегальную интернет-платформу.

В отношении нарколаборанта возбуждено уголовное дело. На основании ходатайства следователя суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.