Четверг, 29 декабря, 2022
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Под Рязанью насмерть сбили велосипедиста

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28 декабря под Рязанью насмерть сбили велосипедиста. Подробности ДТП обнародовала пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

Всё произошло в 17.25. На 215-м километре автодороги М-5 «Урал» 27-летний мужчина, управляя автомобилем «ТОЙОТА», по предварительной информации, совершил наезд на велосипедиста. Управлял велосипедом 37-летний житель села Болошнево.

От полученных травм пострадавший скончался. По факту случившегося проводится проверка

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