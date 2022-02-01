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Вторник, 1 февраля, 2022

Под Рязанью МАЗ догнал микроавтобус — пострадали 5 человек

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Под Рязанью МАЗ догнал микроавтобус — пострадали 5 человек

7info
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В ДТП с микроавтобусом под Рязанью пострадали 5 человек, сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

1 февраля в 08.35 на 13-м километре дороги Рязань — Спасск — Ижевское 29-летний водитель автомобиля МАЗ не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди автобуса ГАЗ под управлением 25-летнего рязанца.

Произошло столкновение, пострадали 5 пассажиров микроавтобуса 47, 53, 29, 37, 30 лет. Людям потребовалась медицинская помощь. Водители травм не получили.

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Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Под Рязанью МАЗ догнал микроавтобус — пострадали 5 человек
Под Рязанью МАЗ догнал микроавтобус — пострадали 5 человек

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