В ДТП с микроавтобусом под Рязанью пострадали 5 человек, сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.
1 февраля в 08.35 на 13-м километре дороги Рязань — Спасск — Ижевское 29-летний водитель автомобиля МАЗ не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди автобуса ГАЗ под управлением 25-летнего рязанца.
Произошло столкновение, пострадали 5 пассажиров микроавтобуса 47, 53, 29, 37, 30 лет. Людям потребовалась медицинская помощь. Водители травм не получили.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.