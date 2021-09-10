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Пятница, 10 сентября, 2021
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Под Костромой появится точка притяжения туристов

Никита Брыкин
Под Костромой появится точка притяжения туристов

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Губернатор Костромской области Сергей Ситников предложил создать новую точку притяжения туристов, пишет Kostroma.Today.

В ходе командировки Волгореченске региона поручил проработать вопрос создания специализированной площадки для торговли местной продукцией у федеральной трассы.

«Надо сделать с дороги съезд, сделать площадку», – пояснил свою идею Ситников.

По его словам, местный бизнес сможет разместить на ней торговые места, в том числе продавать сыр и рыбу.

Ситников выразил уверенность, что торговая точка будет пользоваться спросом. Также там может появиться кафе.

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