Под Екатеринбургом экстремал разогнался и взлетел на каршеринговом авто

В Верхней Пышме водитель без прав разогнал машину так, что она взлетела, пишет E1.RU, публикуя видеозапись с места случившегося.

Парень рассказал, что взял авто в каршеринг и решил выполнить опасный трюк спонтанно.

«Мы с друзьями ехали, и моему другу пришла в голову гениальная идея: а что, если разогнаться до 150 километров в час в пригорок? Стало интересно, насколько мощно мы взлетим», – пояснил экстремал.

В итоге молодому человеку удалось разогнать автомобиль до 140 километров в час. При «взлете» никто не пострадал. Аккаунт каршеринга уже заблокировали. Водитель ожидает и внимания ГИБДД.