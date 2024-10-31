Четверг, 31 октября, 2024
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Почтовые отделения России изменят график работы на День народного единства

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Алексей Самохин
Фото: Почта России

В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября станет выходным днем для большинства почтовых отделений в России. Об этом 7info сообщили в рязанском отделении Почты России.

2 ноября отделения завершат работу на час раньше обычного, 3 и 5 числа будут обслуживать клиентов по стандартному расписанию.

В праздничный день почтальоны не будут доставлять письма и периодические издания. При этом доставка пенсий и пособий будет осуществляться по согласованному с региональными отделениями Социального фонда графику, учитывая особенности каждого региона.

Для некоторых отделений почты может быть установлен индивидуальный режим работы.

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