Почтовые отделения России изменят график работы на День народного единства

В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября станет выходным днем для большинства почтовых отделений в России. Об этом 7info сообщили в рязанском отделении Почты России.

2 ноября отделения завершат работу на час раньше обычного, 3 и 5 числа будут обслуживать клиентов по стандартному расписанию.

В праздничный день почтальоны не будут доставлять письма и периодические издания. При этом доставка пенсий и пособий будет осуществляться по согласованному с региональными отделениями Социального фонда графику, учитывая особенности каждого региона.

Для некоторых отделений почты может быть установлен индивидуальный режим работы.