Почта России запустила подписную кампанию на 1-е полугодие 2022 года

1 сентября Почта России открывает подписку на 5 900 изданий на первое полугодие 2022 года

Оформить подписку на печатную прессу на первое полугодие 2022 года можно по собственному каталогу Почты России. В подписном агентстве Почты представлено более 5900 изданий, в том числе на языках разных народов России. Среди изданий – общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы. В честь Дня знаний Почта предлагает оформить подписку для детей и подростков. Для этого в почтовых отделениях и на сайте компании есть отдельный каталог, в который включено более 250 детских изданий.

Подписку можно оформить на сайте Почты России в разделе «Онлайн подписка». За 3–5 минут здесь можно выбрать газету или журнал и оплатить стоимость услуги. Издания в электронном каталоге можно искать как по названию, так и по индексу, для удобства поиска они упорядочены по категориям, темам и популярности. Клиент выбирает удобный для себя способ получения подписных изданий: домой в почтовый ящик, в абонементный ящик или у оператора в почтовом отделении. Оформить подписку также можно в мобильном приложении Почты, в любом почтовом отделении и с помощью почтальона.

Клиенты Почты России могут присоединиться к благотворительной подписке на периодические издания в адрес конкретного социального учреждения в разделе федеральной программы «Дерево добра». Выбрать детский дом, хоспис, интернат, дом престарелых и подарочные издания можно в любом почтовом отделении, а также на сайте Почты России.