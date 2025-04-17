Почта России запустила переадресацию курьерских отправлений в удобное отделение

Почта России представила новый сервис, который позволяет клиентам самостоятельно забирать посылки в удобном для них почтовом отделении. Услуга действует и на территории Рязани и Рязанской области.

Получатель получает SMS или push-уведомление с информацией о месте и сроках хранения отправления. После этого в приложении можно выбрать другое, более удобное отделение из доступных вариантов — например, ближе к работе. Чтобы получить посылку, достаточно показать QR-код.

Сервис доступен в мобильных приложениях для устройств на операционных системах Android и HarmonyOS, которые можно скачать в Google Play, AppGallery и RuStore. Кроме того, воспользоваться сервисом можно на официальном сайте Почты России.

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В ближайшее время планируется запуск версии сервиса для пользователей устройств на iOS.