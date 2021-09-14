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Вторник, 14 сентября, 2021
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Почта России рассказывает рязанцам про электронную почтовую декларацию для международных отправлений

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Почта России рассказывает рязанцам про электронную почтовую декларацию для международных отправлений

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С 1 января 2021 года при отправке товаров за границу Почтой России необходимо оформлять электронную почтовую декларацию. Раньше почтовые декларации можно было заполнить от руки — теперь данные необходимо предоставлять только в электронном виде. Таковы требования Всемирного почтового союза.

Что такое таможенная декларация?

Таможенная декларация — обязательный документ, который требуют таможенные органы России и принимающей страны для почтовых отправлений с товарными вложениями. Состав информации в декларации определяется Всемирным почтовым союзом.

Оформление таможенной декларации не требуется для отправлений в страны, входящие в ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия).

Качественно заполненная таможенная декларация – гарантия отсутствия отказов со стороны таможенных органов, что позволит вашему международному отправлению в кратчайшие сроки дойти до получателя.

Как правильно заполнить декларацию?

Декларация заполняется на английском языке. Таможня страны назначения должна понимать, какой товар и кому вы отправили. Декларация должна быть распечатана и подписана отправителем.

Рекомендуем указывать телефон и e-mail получателя.

Указывайте полные фамилию и имя получателя.

Чем отличается декларация CN 22 от CN 23?

Для беспрепятсвенной почтовой доставки международных отправлений применяют декларации CN 22 от CN 23.  CN22 является сокращенной по размерам версией СN23, которая применяется для размещения на ограниченном по размеру почтовом продукте «Мелкий пакет».

Где можно оформить таможенную декларацию?

Оформлять отправления с товарами можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении. Воспользовавшись дополнительной услугой оформления бланков экспортных деклараций оператором почтового отделения за дополнительную плату.

Более подробная информация размещена на официальном сайте. Если вы не нашли ответа на свой вопрос — обратитесь в службу поддержки Почты России: 8-800-1-000-000

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