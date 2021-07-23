22.9 C
Рязань
Пятница, 23 июля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниЭкономика

Почта России организует доставку для малого и среднего бизнеса в несколько кликов

Елена Лобанова
Почта России организует доставку для малого и среднего бизнеса в несколько кликов
- Advertisement -

Чтобы поддержать российский малый и средний бизнес, нуждающийся в быстрой и прозрачной функции доставки товаров клиентам, Почта России в 2020 году разработала бизнес-решение, которое позволяет ускоренно подключиться к электронному сервису otpravka.pochta.ru по договору-оферте. И сейчас сервис продолжает набирать популярность.

Этот договор обладает такой же юридической силой, что и бумажный, и открывает доступ ко всем базовым услугам. Упрощенная процедура заключения договора в цифровом виде позволит интернет-магазинам снизить временные затраты и быстро перейти к массовой отправке посылок своим покупателям, оперативно адаптируясь к новым реалиям рынка.

Подключение состоит из нескольких этапов. Электронная регистрация по оферте занимает не более 30 минут, после чего клиент запускает проверку данных в автоматическом режиме.

Далее компании-клиенту предоставляется доступ в Личный кабинет. Загрузка отсканированных копий документов не требуется, реквизиты организации подгрузятся автоматически при вводе юридического наименования. В дальнейшем за новым партнером закрепляется личный менеджер.

Интернет-площадки получили возможность автоматизировать отправку, управлять логистическими процессами и вести юридически значимый документооборот.

Являясь почтовым и логистическим оператором федерального масштаба, Почта России быстро адаптируется к вызовам и форс-мажорным ситуациям, происходящим в мире. Компания действует на опережение и применяет свои лучшие цифровые практики, оказывая поддержку бизнесу и населению, которое как никогда нуждается в доставке в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]