Почта России организует доставку для малого и среднего бизнеса в несколько кликов

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Чтобы поддержать российский малый и средний бизнес, нуждающийся в быстрой и прозрачной функции доставки товаров клиентам, Почта России в 2020 году разработала бизнес-решение, которое позволяет ускоренно подключиться к электронному сервису otpravka.pochta.ru по договору-оферте. И сейчас сервис продолжает набирать популярность.

Этот договор обладает такой же юридической силой, что и бумажный, и открывает доступ ко всем базовым услугам. Упрощенная процедура заключения договора в цифровом виде позволит интернет-магазинам снизить временные затраты и быстро перейти к массовой отправке посылок своим покупателям, оперативно адаптируясь к новым реалиям рынка.

Подключение состоит из нескольких этапов. Электронная регистрация по оферте занимает не более 30 минут, после чего клиент запускает проверку данных в автоматическом режиме.

Далее компании-клиенту предоставляется доступ в Личный кабинет. Загрузка отсканированных копий документов не требуется, реквизиты организации подгрузятся автоматически при вводе юридического наименования. В дальнейшем за новым партнером закрепляется личный менеджер.

Интернет-площадки получили возможность автоматизировать отправку, управлять логистическими процессами и вести юридически значимый документооборот.

Являясь почтовым и логистическим оператором федерального масштаба, Почта России быстро адаптируется к вызовам и форс-мажорным ситуациям, происходящим в мире. Компания действует на опережение и применяет свои лучшие цифровые практики, оказывая поддержку бизнесу и населению, которое как никогда нуждается в доставке в условиях сложной эпидемиологической ситуации.