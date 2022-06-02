Почта доставит полезные товары всем жителям России

Почта России стала логистическим партнером интернет-магазина товаров для здоровья iTAB. На сайте представлены более 440 позиций от 65 поставщиков, включая нутрицевтики, витаминные наборы, БАДы, косметику и продукты для низкоуглеводной диеты. Почта будет доставлять интернет-заказы по всей России в 38 000 почтовых отделений и до двери в 12 300 населенных пунктов.

«Благодаря крупнейшей в стране сети выдачи заказов, покупатели даже в самых отдаленных уголках страны получат доступ к популярным товарам для здоровья. В планах нашего дальнейшего сотрудничества с iTAB расширение географии доставки на страны СНГ и другие регионы», – комментирует руководитель департамента по развитию федеральных клиентов АО «Почта России» Василий Жайворонок.

Интеграция сервисов Почты России с интернет-магазином iTAB позволяет покупателям увидеть стоимость и сроки доставки сразу при оформлении заказа. Система также автоматически подставляет индекс во время набора адреса получателя, отображает трек-номер посылки и формирует комплект правильно заполненных документов для отправки и отслеживания статуса отправлений.