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Четверг, 2 июня, 2022

Почта доставит полезные товары всем жителям России

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7info

Почта доставит полезные товары всем жителям России

Почта России стала логистическим партнером интернет-магазина товаров для здоровья iTAB. На сайте представлены более 440 позиций от 65 поставщиков, включая нутрицевтики, витаминные наборы, БАДы, косметику и продукты для низкоуглеводной диеты. Почта будет доставлять интернет-заказы по всей России в 38 000 почтовых отделений и до двери в 12 300 населенных пунктов.

«Благодаря крупнейшей в стране сети выдачи заказов, покупатели даже в самых отдаленных уголках страны получат доступ к популярным товарам для здоровья. В планах нашего дальнейшего сотрудничества с iTAB расширение географии доставки на страны СНГ и другие регионы», – комментирует руководитель департамента по развитию федеральных клиентов АО «Почта России» Василий Жайворонок.

Интеграция сервисов Почты России с интернет-магазином iTAB позволяет покупателям увидеть стоимость и сроки доставки сразу при оформлении заказа. Система также автоматически подставляет индекс во время набора адреса получателя, отображает трек-номер посылки и формирует комплект правильно заполненных документов для отправки и отслеживания статуса отправлений.

«За первый квартал 2022 года рынок БАД в России вырос на 19,5%, что говорит о высоком спросе на товары для здоровья среди покупателей. Чтобы обеспечить наших клиентов самым широким выбором товаров, мы собираемся в ближайшее время расширить ассортимент до 1 000 единиц, привести на площадку дополнительно 50 поставщиков и стать полноценным маркетплейсом для здоровья. Уверен, что Почта России окажет нам в этом максимальное содействие», – комментирует коммерческий директор площадки Максим Ермолаев.

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