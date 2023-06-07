Среда, 7 июня, 2023
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Почему люди стали выглядеть моложе?

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На вопрос о тенденции сегодняшнего дня отвечает российский нумеролог и прогност Джули По.

В нумерологии, основанной на математическом расчете, числа и буквы приобретают конкретные значения. Эта область знаний отвечает на многие вопросы бытия: дает возможность раскрыть параметры личности человека, его потенциал, качества характера и сделать прогностику.

Используя нумерологические инструменты и формулы, можно сделать расчет предстоящих событий в жизни человека и в судьбе государств. Как говорит признанный российский нумеролог Джули По, «так можно изучать все мироздание».

Однако нередко поклонникам таланта Джули По интересно ее мнение и по вопросам, не связанным с нумерологией и прогнозами.

Почему, например, многие люди сегодня выглядят моложе своих лет, неужели старость отодвигается? По мнению Джули По, здесь уместно провести параллель с советским периодом государственности:

«Было сложно, поскольку страна пережила Вторую Мировую войну, глобальную перестройку. Началось восстановление народного хозяйства. Колоссальная ответственность. И гражданам пришлось быстро учиться, вставать на ноги самим и помогать государству подняться. Люди неустанно работали, и физический труд сделал свое дело – люди стали выглядеть старше».

В условиях российской государственности населению страны живется гораздо комфортнее, чем несколько десятков лет назад, считает Джули По.

«Мы целиком перешли на систему потребления. Поэтому расслабились. Социальные сети и веяния буквально обрушили понятия красивой литературы, чувственной многоголосной музыки. Посмотрите на людей, особенно на детей, многие из них не рассматривают книгу, как источник информации, они полностью зациклены на цифровых технологиях. В каком-то смысле цифровизация – рабство».

С другой стороны, – это неизбежный процесс, который будет только продолжаться и набирать обороты, убеждена Джули По.

«Если говорить о системе потребительских отношений, то практически все операции проводятся через приложения в смартфоне, т.е. идет переход на цифровую обработку данных. И я уже не говорю о том, что в быту мы давно пользуемся техникой и технологиями, значительно упрощающими нашу жизнь».

Помните слова из песни в советском фильме «Приключения Электроника»? «До чего дошел прогресс, труд физический исчез… Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек». Тогда это был плод фантастики. Сегодня замена человеческого труда роботизированным реальна как никогда.

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