В субботу, 30 сентября, в селе Ласково прошёл фестиваль грибов «В Рязани — грибы с глазами», сообщает группа Рязанского района ВКонтакте.

Поохотиться на белых, подберезовиков, опят и их собратьев приехали жители Рязани, Москвы, Рязанского и Клепиковского районов, а также Донецкой Народной республики.

Чемпионат по сбору грибов — изюминка фестиваля. Любители тихой охоты в одиночку и целой семейной династией стараются собрать как можно больше грибов за установленное время. Кому-то везёт — они находят целую поляну белых, другие утешаются одним, но большим экземпляром или редким видом гриба, третьи делают ставку на победу в номинации по общему весу принесённых лесных даров.

В этом году организаторы объявили новую номинацию — семейный улов. В ней равных не было семье Михеевых, они собрали 25,6 кг. Серебро — у семьи Фроловых (23,3 кг), а бронзу получила семья Морозовых (6,2 кг).

В личном первенстве третье место заняла Юлия Бакланова с результатом в 3,3 кг. Второе место разделили Алексей Маслин (3,6 кг) и Галина Борецкая (7,5 кг). На первом месте с результатом 11,1 кг — Николай Бундукин.

Приз за самый большой белый гриб получил Виктор Казьмин, а за самый маленький — Павел Овчинников.

Награды получили участники весёлого частушечного батла, конкурса на лучшую экипировку грибника и необычную поделку, связанную с лесной темой. Постоянный участник фестиваля Игорь Мишин вновь поразил жюри конкурса — он изготовил невероятных размеров корзину! Чтобы её привезти, потребовалась газель. К слову, корзина имеет все шансы войти в Книгу рекордов Гиннесса, заявку уже подали.

Без подарков не остались самые красивые гости фестиваля — участники «грибного «дефиле. Фотографии с ними уже разлетелись по всем соцсетям и интернету.

Фото: vk.com/rzraion