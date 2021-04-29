По Рязани пройдёт автопробег пожарной техники

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В пятницу, 30 апреля, в День образования пожарной охраны, в Рязани пройдёт автопробег пожарной техники, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Колонна стартует в 08.30 от ПЧ-1 на улице Семинарской, 11. Машины проедут через площадь Ленина по Первомайскому проспекту, улицам Дзержинского, Гагарина, Семашко, Спортивной, Халтурина, Куйбышевскому шоссе. Финиш пробега в Южном промузле, 6. Там находится Учебно-методический центр по делам ГО и ЧС.

По Рязани проедет современная пожарная техника – автоцистерны, пожарные лестницы, квадроциклы.