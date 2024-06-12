По факту гибели 16-летнего подростка от удара током возбудили уголовное дело

В Telegram-канале СУ СКР по Рязанской области появилась информация, что следователи СК России возбудили уголовное дело по факту гибели 16-летнего подростка.

Напомним, юношу ударило током, когда тот подошел к трансформаторной подстанции. Сообщается, что здание не было оборудовано ии огорожено какими-либо предупреждающими знаками. Подстанция находится на Восточной окружной дороге г. Рязани. Юноша попытался проникнуть туда через открытое вентиляционное отверстие.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.