Следователи СК РФ проводят проверку по факту гибели 16-летнего подростка в Рязани

В Рязани следователи СК России проводят доследственную проверку по факту гибели 16-летнего подростка, который скончался от удара током. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.
Напомним, 11 июня молодой человек проник внутрь трансформаторной подстанции, в результате чего получил смертельный удар током. Подстанция находилась на территории объекта незавершенного строительства.
Сообщается, что после выяснения всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение.