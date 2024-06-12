Следователи СК РФ проводят проверку по факту гибели 16-летнего подростка в Рязани

В Рязани следователи СК России проводят доследственную проверку по факту гибели 16-летнего подростка, который скончался от удара током. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

Напомним, 11 июня молодой человек проник внутрь трансформаторной подстанции, в результате чего получил смертельный удар током. Подстанция находилась на территории объекта незавершенного строительства.

Сообщается, что после выяснения всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение.