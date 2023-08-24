Четверг, 24 августа, 2023
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Площадка «Движения Первых» работает в рамках «Форума древних городов»

7info

24 августа на площадке Верхнего городского сада в рамках VI Международного Форума «Юность древних городов» были организованы анимационно-познавательные площадки для детей совместно с региональным отделением РДДМ «Движение Первых». Юные жители Рязани могли проверить себя в испытаниях на ловкость, творчество и остроумие.

Детям и родителям предлагали сыграть как в современные игры, так и попробовать одолеть соперника в уже проверенных временем шашках и лото. Совсем юным посетителям также дали возможность проявить себя в творчестве. На площадке был организован мастер-класс по рисованию, где каждый мог изобразить референс или придумать что-то свое.

Успейте порадовать себя и своего ребенка и насладиться последними днями летних каникул, став участником игр в Верхнем городском саду с 11.00-15.00.

Площадка «Движения Первых» работает в рамках «Форума древних городов»
Площадка «Движения Первых» работает в рамках «Форума древних городов»
Площадка «Движения Первых» работает в рамках «Форума древних городов»
Площадка «Движения Первых» работает в рамках «Форума древних городов»
Площадка «Движения Первых» работает в рамках «Форума древних городов»
Площадка «Движения Первых» работает в рамках «Форума древних городов»
Площадка «Движения Первых» работает в рамках «Форума древних городов»

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