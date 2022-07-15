Пять улиц Рязани остались без холодной воды 15 июля

В пятницу, 15 июля, в Рязани отключили холодную воду на пяти улицах, сообщает городской «Водоканал».

Воду отключили до 15.00. До этого времени воды не будет по следующим адресам:

улица Кальная, дома 107 и 117;

улица Окская, дома 10, 11, 12, 13 корп. 1, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Муромское шоссе, строения 3 и 5;

Первомайский проспект, дома 51, 53/2, 49Е, 49/2, 49а;

улица Чкалова, дома №1 корпус 3 и №4.

Жители этих домов могут с 10.30 получить техническую воду по адресу: Первомайский проспект, дом №49Е.