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Пять улиц Рязани остались без холодной воды 15 июля

В пятницу, 15 июля, в Рязани отключили холодную воду на пяти улицах, сообщает городской «Водоканал».

Воду отключили до 15.00. До этого времени воды не будет по следующим адресам:

  • улица Кальная, дома 107 и 117;
  • улица Окская, дома 10, 11, 12, 13 корп. 1, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
  • Муромское шоссе, строения 3 и 5;
  • Первомайский проспект, дома 51, 53/2, 49Е, 49/2, 49а;
  • улица Чкалова, дома №1 корпус 3 и №4.

Жители этих домов могут с 10.30 получить техническую воду по адресу: Первомайский проспект, дом №49Е.

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