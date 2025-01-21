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Пять рязанских проектов стали победителями конкурса президентских грантов

Алексей Самохин

Сегодня на заседании Координационного комитета были подведены итоги конкурса, по его решению гранты Президента Российской Федерации выделены 1497 некоммерческим организациям. В первом конкурсе президентских грантов из нашего региона победителями стали 5 проектов. На их реализацию будет выделено 8,8 млн рублей.

Победители в Рязанской области:

— АНО «Центр развития клуба весёлых и находчивых»;

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— Рязанская региональная общественная организация поддержки людей-инвалидом с синдромом дауна, аутизмом, другими нарушениями и их семей «Добрые сердца»;

— Некоммерческое учреждение культуры «Касимовский музей необычных коллекций»;

— АНО «Ресурсный центр профилактики социального сиротства»;

— Рязанская региональная общественная организация «Ассоциация приёмных родителей».

Проект АНО «Центр развития клуба весёлых и находчивых» направлен на популяризацию производственных (технических) профессий в молодёжной среде посредством проведения медиаэкспедиции по образовательным, научным организациям, производственным предприятиям Рязанской области.

Благодаря проекту «Включи меня!» рязанской региональной общественной организации поддержки людей-инвалидов с синдромом дауна, аутизмом, другими нарушениями и их семей «Добрые сердца» не менее 12 молодых людей с ментальными нарушениями из Рязани смогут сформировать постоянный круг общения и получить регулярную полезную занятость в виде участия в театральной деятельности.

В рамках проекта «По земле, по воде и по воздуху к Великой Победе» некоммерческого учреждения культуры «Касимовский музей необычных коллекций» создадут Интерактивную музейную площадку «Блиндаж» с целью повышения эмоционального воздействия и включения посетителей в деятельность, которая будет формировать опыт гражданско-активного поведения, чувство патриотизма и гордости на основе исторической правды и роли России в судьбах мира.

Перед проектом АНО «Ресурсный центр профилактики социального сиротства» стоит важная цель — научить девочек-подростков 13-16 лет, живущих в психологически неблагоприятном семейном микроклимате, преодолевать социально-психологические проблемы для построения своего будущего, используя стратегии развития и роста.

Идея проекта «Семейная опора» рязанской региональной общественной организации «Ассоциация приёмных родителей» — создание региональной инфраструктуры, обеспечивающей повышение устойчивости семей с детьми до 4-х лет в преодолении трудной жизненной ситуации, последствия которой могут повлечь разлучение ребенка с родителями, или уже привели к временному помещению ребенка под надзор в учреждение стационарного типа.

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