Пять человек погибли в легковушке, столкнувшейся с автобусом в Кемеровской области

В Кемеровской области в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом погибли пять человек. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась 14 января в 12:45 по местному времени на 233 километре автодороги Р-255 «Сибирь» на территории Топкинского муниципального округа. По предварительным данным, водитель автомобиля «ЗАЗ Шанс», двигаясь со стороны города Кемерово, начал обгон с нарушением ПДД. Мужчина не справился с управлением и врезался во встречный автобус «Нефаз», ехавший по маршруту «Топки — Кемерово».

Смертельные травмы во время столкновения получились водитель и 4 пассажира легковушки. Никто из 12 пассажиров автобуса за медицинской помощью не обращался.

На месте ДТП находятся сотрудники полиции. Движение на участке трассы полностью перекрыто.

Фото: ГУ МВД по Кировской области