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Пьяный водитель фуры раздавил женщину-велосипедистку в Москве

В Москве нетрезвый водитель грузовика сбил и переехал женщину на электровелосипеде. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

ДТП случилось днём 12 августа на улице Полковой. За рулём фуры с прицепом ехал 37-летний мужчина, находившийся в состоянии опьянения.

Мужчину задержали в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Сегодня суд принял решение отправить подозреваемого в СИЗО до 12 сентября.

Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой.

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