Пьяные тульские подростки разнесли остановку и снимали процесс на видео

Глава управления транспорта и дорожного хозяйства Тулы Дмитрий Ярцев рассказал правду о разрушенной трамвайной остановке в Мясново, пишет Myslo.

Ранее сообщалось, что на улице Воздухофлотской под тяжестью снега рухнул остановочный павильон.

Выяснилось, что накануне вечером трое пьяных подростков специально раскачивали остановку, которая в итоге упала. Злоумышленники веселились и снимали акт вандализма на видео.

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В субботу, 29 января, разрушенную остановку демонтировали, чтобы заменить ее на новую.