-4.1 C
Рязань
Суббота, 29 января, 2022

Пьяные тульские подростки разнесли остановку и снимали процесс на видео

spot_img
На главнуюБез рубрики

Пьяные тульские подростки разнесли остановку и снимали процесс на видео

powder

Глава управления транспорта и дорожного хозяйства Тулы Дмитрий Ярцев рассказал правду о разрушенной трамвайной остановке в Мясново, пишет Myslo.

Ранее сообщалось, что на улице Воздухофлотской под тяжестью снега рухнул остановочный павильон.

Выяснилось, что накануне вечером трое пьяных подростков специально раскачивали остановку, которая в итоге упала. Злоумышленники веселились и снимали акт вандализма на видео.

Реклама

В субботу, 29 января, разрушенную остановку демонтировали, чтобы заменить ее на новую.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,885ЧитателиЧитать
1,516ЧитателиЧитать
spot_img