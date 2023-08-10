Пилот и пассажиры-супруги обгорели во время пожара в воздушном шаре

В Подмосковном Раменском супружеская пара получила серьёзные травмы во время полёта на воздушном шаре, сообщает телеграм-канал 112.

По информации источника, шаром управлял опытный воздухоплаватель. Шар загорелся в полёте, до спуска на землю находившиеся в корзине люди терпели адскую боль.

Пилот в реанимации, у мужчины ожоги 45% тела. У пассажира ожог 32%, у супруги — 12%.

Сообщается, что полёт на шаре был организован в честь 55-летия супруга. Во время полёта оторвался шланг.

По неофициальным данным, родственники пострадавших супругов живут в Рязани.