Рязанцы поучаствовали в профессиональном актёрском тренинге

В пятницу, 9 августа, в «Фотодоме» на Почтовой ведущие артисты Рязанского театра драмы Арсений Кудря и Роман Горбачёв провели для рязанцев мастер-класс по актерскому мастерству.

– Мы хотим привнести немного театральной практики в жизнь каждого пришедшего, – пояснил Арсений Кудря.

Три коротких звонка сообщили о начале мастер-класса. Первое, с чего начали актёры – это тренинг для понимания своего тела. Он помогает сконцентрироваться на том, что происходит внутри нас, изолироваться от внешнего мира, расслабиться, убрать внутренний зажим, улучшить координацию, внимание и воображение.

– Хорошее владение телом связано с правильной координацией движений. Один раз сделаешь – запомнишь на всю жизнь, – объяснил Роман Горбачёв.

Следующий комплекс упражнений был направлен на взаимодействие с партнёром и раскрытие творческих способностей. В этом тренинге начинаешь чувствовать пространство и своего партнёра, ведь театр дело коллективное.

В завершение мастер-класса актёры пообщались с рязанцами, ответили на все интересующие вопросы.

– В первую очередь, эти тренинги не для того, чтобы окунуться в профессию, а для того, чтобы окунуться в себя. Это помогает выдохнуть, отпустить и расслабиться в реальной жизни. Ведь сцена просто гипертрофирует жизненные обстоятельства, – поделился Арсений Кудря.

Последнее упражнение, так называемое «Прощание», прошло очень ярко и весело. Участники оживленно копали воображаемую картошку и, создавая ритм, повторяли друг за другом необычные, смешные звуки.