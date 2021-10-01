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Пятница, 1 октября, 2021
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Певица Лолита снялась в дерзкой рекламе костромских ювелиров

Никита Брыкин
Певица Лолита снялась в дерзкой рекламе костромских ювелиров

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Популярная певица Лолита Милявская стала лицом рекламной кампании одного из красносельских крупных ювелирных предприятий, пишет k1news.

Как стало известно, артистка показала потенциальным клиентам новую услугу — трейд-ин для украшений.

«Пора избавиться от старого: от неудачных комплиментов, признаний и плохих подарков», — заявила Лолита.

Многие пользователи обратили внимание, что Лолита заметно постройнела, и красное платье отлично подчеркнуло ее фигуру.

Производитель обещает принять старые украшения по выгодной цене.

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