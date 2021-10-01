Певица Лолита снялась в дерзкой рекламе костромских ювелиров

Популярная певица Лолита Милявская стала лицом рекламной кампании одного из красносельских крупных ювелирных предприятий, пишет k1news.
Как стало известно, артистка показала потенциальным клиентам новую услугу — трейд-ин для украшений.
«Пора избавиться от старого: от неудачных комплиментов, признаний и плохих подарков», — заявила Лолита.
Многие пользователи обратили внимание, что Лолита заметно постройнела, и красное платье отлично подчеркнуло ее фигуру.
Производитель обещает принять старые украшения по выгодной цене.