Петербуржец изнасиловал и жестоко избил пришедшую к нему на помощь женщину

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В Петербурге полицейские задержали 42-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании 34-летней уроженки Самарской области, пишет Фонтанка.

Инцидент произошел накануне вечером. В полицию позвонил мужчина, который рассказал, что подобрал на Выборгской улице женщину в шоке и в крови. Ее госпитализировали области с травмами головы и резаной раной правой руки.

По предварительной версии, к ней подошел седой мужчина и попросил оказать ему помощь. В итоге злоумышленник завел жертву в расселенный дом, где избил, а потом изнасиловал, угрожая убийством.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.