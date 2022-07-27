Первый Urban Tour от компании «Мармакс» завершился в Рязани

С 21 по 22 июля в Рязани проходил первый Urban Tour, организатором которого выступил девелопер «Мармакс». Участие в нём приняли представители строительных компаний из разных регионов России.

Идея провести образовательную поездку для строителей, дизайнеров и архитекторов пришла команде «Мармакс» после выступления на форуме «Движение» в Сочи. Тогда многие участники заинтересовались проектами «Мармакса» и выразили готовность принять участие в туре по объектам застройщика.

В рамках Urban Tour гостями Рязани не только показали объекты от «Мармакс», но и предложили разобраться в их архитектурных тонкостях, из первых рук получить информацию о принципах современной урбанистики и девелопмента.

По итогам Urban Tour участники отметили сильную команду компании и высокий уровень решений. Ряд из них они планируют использовать при реализации своих проектов.