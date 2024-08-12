Первый Фестиваль Рязанской области по сапбордингу провела ГК «Зелёный сад»

Большой спортивный праздник под названием «Рязанское Лукоморье» состоялся 11 августа в микрорайоне Борки. Он был приурочен ко Дню строителя в России. Группа компаний «Зелёный сад» решила соединить профессиональное торжество и стремление к всестороннему поощрению здорового образа жизни, организовав для своих работников, компаний-друзей, а также гостей из района и города масштабное мероприятие. В себе оно объединило развлечения, соревновательный дух и огромное количество приятных подарков.

Предприятия региона, такие как Сбербанк, ВТБ, «Газпром Межрегионгаз Рязань», завод «Красное знамя», «Зелёный сад», конечно же, и другие, представили 26 команд по 4 человека. Они приняли участие в заплыве на сапбордах по Борковскому затону. Общая протяженность дистанции составила 3 километра, включая особое задание «змейка»: участникам предстояло проплыть два круга и поднять на финише флаг своего предприятия. Так что борьба шла не только на скорость, но и на выносливость. Однако это не помешало всем участникам искренне веселиться, обмениваться воодушевленными возгласами с болельщиками и просто наслаждаться состязанием.

– В дальнейшем мы планируем эту гонку сделать традиционной. Ведь здесь, где мы с вами стоим, будет построен комплекс «Окская стрелка», появится красивая набережная. И то, что сейчас в диковинку, как например гонки на сапах – это будет обыденность, – поделился планами компании заместитель директора ГК «Зелёный сад» и депутат Рязанской городской думы Павел Аверин.

Но даже к первому, дебютному Фестивалю участники отнеслись со всей серьёзностью в борьбе за призовые места.

– Всё очень классно, масштабно. Такого в Рязани никогда не было. На победу настроена однозначно. Только победа! – дала комментарий нашей редакции сотрудница отдела продаж «Зелёного сада» Наталья, которая в последствии и заняла первое место в женском заплыве.

Ближе к вечеру на площадке для наблюдения за ходом соревнований, где для посетителей были предусмотрены фудкорт и развлекательные зоны для детей с батутом и аквагримом, состоялось торжественное награждение. Там же были организованы лотереи для жителей Борок и Рязани. С профессиональным праздником поздравил всех коллег и поблагодарил за участие дружественные компании управляющий директор ГК «Зелёный сад» Андрей Оришкевич.

По итогам командного заплыва, третье место заняли «Печатные технологии», второе – «Областной клинический кардиологический диспансер», а первое – «Рязаньторгтех». В составе команды – победителя оказалось 3 пенсионера, старшему из которых 72 года! А победить помогли занятия туризмом в прошлом, походы и в целом активный образ жизни. Спортсмены-победители были награждены суммами в 50, 100 и 150 тысяч рублей от ГК «Зелёный сад».

Мероприятие завершилось памятной фотосессией.

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