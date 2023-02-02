Первый аппарат по приёму пластика и алюминия установили в Рязани

В гипермаркете на улице Тимуровцев в Рязани появился фандомат. Теперь сдавать алюминиевую и пластиковую тару горожанам стало удобнее и выгоднее. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Фандомат — это своего рода пункт приёма бутылок. Пустую тару помещают в приёмный отсек, аппарат определяет её форму и распознаёт материал. Ответственный потребитель получает вознаграждение — бонусы или купоны на скидку. Первый рязанский фандомат начисляет 10 эко-бонусов, потратить которые можно на скидки партнёров программы.

Аппараты принимают пластиковые бутылки и алюминиевые банки объёмом до 2 литров. Их следует очистить от остатков жидкости, штрих-код на этикетке должен быть без повреждений. Крышки тоже лучше сдавать, чтобы все части тары были переработаны.

Когда фандомат заполнится, его заберут и отвезут на пункт сортировки. Там отделят пластик от алюминия и переработают материалы для дальнейшего использования.

Изготовить из переработанной тары могут полиэфирное волокно (пластик) или снова пластиковые бутылки, – пояснила директор по маркетингу Наталья Морозова.

Первый фандомат установили ещё в декабре 2019 года в Петербурге. Сейчас по всей стране их число превышает два десятка. До Рязани технология дошла только что. Однако за пару дней стало ясно, что жители города активно пользуются нововведением.