Четверг, 2 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Первый аппарат по приёму пластика и алюминия установили в Рязани

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Источник: ГТРК "Ока"

В гипермаркете на улице Тимуровцев в Рязани появился фандомат. Теперь сдавать алюминиевую и пластиковую тару горожанам стало удобнее и выгоднее. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Фандомат — это своего рода пункт приёма бутылок. Пустую тару помещают в приёмный отсек, аппарат определяет её форму и распознаёт материал. Ответственный потребитель получает вознаграждение — бонусы или купоны на скидку. Первый рязанский фандомат начисляет 10 эко-бонусов, потратить которые можно на скидки партнёров программы.

Аппараты принимают пластиковые бутылки и алюминиевые банки объёмом до 2 литров. Их следует очистить от остатков жидкости, штрих-код на этикетке должен быть без повреждений. Крышки тоже лучше сдавать, чтобы все части тары были переработаны.

Когда фандомат заполнится, его заберут и отвезут на пункт сортировки. Там отделят пластик от алюминия и переработают материалы для дальнейшего использования.

Изготовить из переработанной тары могут полиэфирное волокно (пластик) или снова пластиковые бутылки, – пояснила директор по маркетингу Наталья Морозова.

Первый фандомат установили ещё в декабре 2019 года в Петербурге. Сейчас по всей стране их число превышает два десятка. До Рязани технология дошла только что. Однако за пару дней стало ясно, что жители города активно пользуются нововведением.

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