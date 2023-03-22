Первое заседание суда по делу Александра Логунова пройдёт в Рязани 4 апреля

В среду, 22 марта, Железнодорожный районный суд Рязани назначил на 4 апреля первое заседание по делу Александра Логунова. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Логунов обвиняется по двум статьям уголовного кодекса — ч.1 ст. 105, п. «б» ч.3 ст. 242 УК РФ. По версии следствия, рязанец во время бытового конфликта задушил свою жену Елену Логунову. Труп женщины искали более года. Также Логунов обвиняется в распространении порнографии.

Рассмотрение дела пройдёт в закрытом режиме.