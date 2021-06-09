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Среда, 9 июня, 2021
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Персонал больницы имени Семашко сделал все правильно — Прилуцкий

Елена Лобанова
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Во вторник, 9 июня, в Рязани произошел пожар в больнице имени Семашко. Министр здравоохранения региона отметил, что персонал ОКБ сделал все возможное, дабы избежать более тяжких последствий. 

Андрей Прилуцкий подчеркнул, что МЧС и скорая прибыли в кратчайшие сроки.

— Персонал сделал все возможное, чтобы огонь не распространился еще дальше. Был вовремя перекрыт  кислород, обесточено реанимационное отделение. Пациентов быстро эвакуировали. При этом, к сожалению, погибло два человека, которые находились в достаточно тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ. Третий – скончался в машине скорой помощи во время транспортировки в отделение реанимации ОКБ, — отметил Прилуцкий. 

Ранее Николай Любимов поручил проверить все больницы на предмет пожарной безопасности.  

— Ранее мы проверяли наши реанимационные отделения практически в течение всего 2020-го года, потому что там, где кислород, там есть опасность. Мы понимаем, что аппаратура работала в пандемию с повышенной нагрузкой, поэтому такие контрольные мероприятия осуществлялись. Сейчас будет проведена внеплановая проверка всех отделений реанимации, где находятся подобные аппараты, – пояснил министр здравоохранения. 

Напомним, в результате ночного пожара в больнице имени Семашко погибли три человека. Сначала сообщалось о восьми пострадавших, однако спустя некоторое время их число увеличилось до 10. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. 

В пожаре сильно пострадала медсестра. Губернатор пообещал выплатить крупную сумму семья погибших и пострадавших. Ранее появилось видео начала пожара в больнице и его последствий.

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