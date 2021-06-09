Персонал больницы имени Семашко сделал все правильно — Прилуцкий

Во вторник, 9 июня, в Рязани произошел пожар в больнице имени Семашко. Министр здравоохранения региона отметил, что персонал ОКБ сделал все возможное, дабы избежать более тяжких последствий.
Андрей Прилуцкий подчеркнул, что МЧС и скорая прибыли в кратчайшие сроки.
Ранее Николай Любимов поручил проверить все больницы на предмет пожарной безопасности.
Напомним, в результате ночного пожара в больнице имени Семашко погибли три человека. Сначала сообщалось о восьми пострадавших, однако спустя некоторое время их число увеличилось до 10. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.