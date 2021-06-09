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Среда, 9 июня, 2021
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Опубликовано видео начала пожара в больнице имени Семашко

7info
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Телеграм-канал «Рязанская телега» опубликовал видео с камеры наблюдения больницы имени Семашко. На нём запечатлён момент начала пожара в реанимационном отделении клиники.

На записи можно увидеть, что из палаты выбегает медсестра в горящем защитном костюме. Через некоторое время ещё одна медсестра пытается использовать огнетушитель, чтобы потушить палату, но сделать это не получается. Затем в отделении гаснет свет. 

Сообщение о возгорании в здании по адресу: Рязань, улица Семашко, 3 корпус 2 поступило 9 июня в 03.36. На место оперативно прибыли пожарные подразделения. К этому моменту площадь пожара в реанимационном отделении составляла 15 квадратных метров, на первом этаже было сильное задымление. 

Сотрудники МЧС смогли не допустить дальнейшего распространения огня, пожар ликвидировали в 04.17. Эвакуировано 35 человек, 8 спасены, госпитализированы. Три человека погибли. 

На месте происшествия работали 60 человек, 19 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

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