Три человека погибли во время пожара в больнице имени Семашко в Рязани

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Во время ночного пожара в больнице имени Семашко погибли три человека, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о возгорании в здании по адресу: Рязань, улица Семашко, 3 корпус 2 поступило 9 июня в 03.36. На место оперативно прибыли пожарные подразделения. К этому моменту площадь пожара в реанимационном отделении составляла 15 квадратных метров, на первом этаже было сильное задымление.

Сотрудники МЧС смогли не допустить дальнейшего распространения огня, пожар ликвидировали в 04.17. Эвакуировано 35 человек, 8 спасены, госпитализированы. Три человека погибли.

На месте происшествия работали 60 человек, 19 единиц техники. Причина пожара устанавливается.