Перечислены травмы мотоциклиста, попавшего в ДТП на улице Весенней

Перечислены травмы мотоциклиста, который попал в ДТП на улице Весенней в Рязани. Это произошло в воскресенье, 26 мая.

Как сообщает издание ya62 со ссылкой на источник в экстренных службах, легковой автомобиль и мотоцикл столкнулись около 20 часов.