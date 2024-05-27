Понедельник, 27 мая, 2024

Перечислены травмы мотоциклиста, попавшего в ДТП на улице Весенней

Автор: 7info7

Опубликовано

Перечислены травмы мотоциклиста, который попал в ДТП на улице Весенней в Рязани. Это произошло в воскресенье, 26 мая.

Как сообщает издание ya62 со ссылкой на источник в экстренных службах, легковой автомобиль и мотоцикл столкнулись около 20 часов.

— В результате пострадал мужчина 1986 года рождения. Его с открытым переломом стопы и вывихом плеча доставили в БСМП, — говорится в сообщении.

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