Пензенцам показали квартиру на пол-этажа, которую приписывают сыну Белозерцева

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Пользователи обсуждают видео из квартиры, которую считают собственностью одного из сыновей бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Соответствующий ролик появился в группе «Пенза Новости РЕГИОН 58» в соцсети «ВКонтакте». Жилье расположено на улице Плеханова. Утверждается, что речь идет сразу о четырех квартирах из восьми на одном этаже. Их объединили посредством перепланировки.

На кадрах запечатлены просторные комнаты, спальни, кабинеты, санузлы, гостиные и кухни. При этом в помещениях продолжается ремонт.

Многие жители Пензы возмутились вероятным фактом наличия у сына чиновника такой квартиры.