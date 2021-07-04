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Воскресенье, 4 июля, 2021
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Пензенцам объяснили, что делать, если не сформировался сертификат о вакцинации

Никита Брыкин
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Начальник информационно-вычислительного центра ГБУЗ «Городская поликлиника» Евгений Потемин рассказал о получении сертификата о вакцинации, пишет «Пенза-Пресс».

Некоторые жители Пензы обратили внимание, что после получения двух компонентов препарата человеку не всегда удается найти сертификат на портале Госуслуг.

Специалист отметил, что к проблемам нередко приводит тот факт, что не у всех пациентов подтверждена учетная запись. В таких случаях пензенцев призывают обратиться в МФЦ или же посмотреть, как это сделать на портале Госуслуг.

«И еще: на вакцинацию нужно приходить со СНИЛСом», – посоветовал Потемин.

Также горожане могут позвонить в любую из городских поликлиник при отсутствии информации о сделанной первой прививке или сертификате.

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