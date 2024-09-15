Пенсионерку из Красного Села изнасиловали в естественной и извращённой форме

В Санкт-Петербурге жительница Красного Села стала жертвой жестокого насильника, сообщает «Фонтанка».

По данным СМИ, 65-летнюю пенсионерку изнасиловали в естественной и извращённой форме.

Нападение неизвестного на женщину произошло в пятницу, 13 сентября, в восьмом часу вечера недалеко от дома 4 по проспекту Красных Командиров. О случившемся пострадавшая сообщила в полицию в субботу.

По словам жертвы, нападавший схватил её за одежду, снял нижнее бельё и изнасиловал. После нападения женщина была в сильном шоке, поэтому к силовикам пришла не сразу.

Подозреваемого нашли и задержали. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 29-летнего мужчины, живущего на проспекте Ленина в Красном Селе.