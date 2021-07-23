Пенсионерка потратила 175 тысяч рублей на такси из-за отказа минздрава в помощи передвижения

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В Ульяновске тяжелобольная пенсионерка потратила 175 000 рублей на такси. Региональный Минздрав отказался возить ее на лечение, поэтому эту сумму женщина выплатила самостоятельно, сообщает пресс-служба прокуратуры Ульяновской области.

Женщина является инвалидом 1-й группы. Возможности передвигаться самостоятельно из-за болезни у нее нет. При этом жизнь пенсионерки поддерживается с помощью гемодиализа. Минздрав отказал помогать женщине добираться до медучреждения, поэтому ей приходилось вызывать грузовое такси за свои деньги.

В результате пострадавшая почти за полгода потратила 175 000 рублей.

После прокурорской проверки пенсионерке выплатили всю потраченную сумму.