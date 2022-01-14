Педофилов-убийц девочки в Костроме пообещали сделать «игрушками» в тюрьме

На YouTube-канале «Кто по жизни» пообещали сделать «игрушками» на зоне педофилов-убийц пятилетней девочки в Костроме.

Ранее сообщалось, что 44-летний Денис Герасимов захотел сделать «подарок» своему 24-летнему сожителю Вадиму Белякову. Убийцы схватили малышку и затащили в подвал дома неподалеку. Затем унесли девочку к себе в логово — комнату в общаге.

Блогер по имени Виталий, знакомый с тюремными реалиями, отметил, что таких извергов не очень жалуют в «хатах». По его словам, жизнь злоумышленников превратиться в «ежедневный и ежесекундный ад».

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Кроме гарантированных избиений, им придется быть «игрушками» для сокамерников, отметил мужчина.

Также он допустил «внезапную совершенно не геройскую» смерть Герасимова и Белякова в тюрьме.